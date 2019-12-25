В Раде предложили США сделать Киев основным союзником вне НАТО.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял инициативу украинского депутата Алексея Гончаренко. Ранее представитель Верховной Рады предложил Вашингтону присвоить Киеву статус главного союзника за пределами Североатлантического альянса. Спикер СФ РФ назвал политика "клоуном", которого недавно даже выгнали с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Это и есть цвет нынешней украинской правящей страты (элитой эту публику назвать язык не поворачивается). Украина у этих безнадежных провинциалов — "восточная граница Запада. Алексей Пушков, российский сенатор

По мнению эксперта, на Украине процветает "агрессивный национализм". Это поведение, по мнению сенатора, превращается в униженное заискивание перед любым представителем Запада.

Сенатор Совфеда Пушков ответил болгарам, предрекшим России проигрыш НАТО.

Фото: Twitter/Alexey_Pushkov