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Сенатор Совфеда Пушков ответил болгарам, предрекшим России проигрыш НАТО
Сегодня, 9:21
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lesjasap

Сенатор Совфеда Пушков ответил болгарам, предрекшим России проигрыш НАТО

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Парламентарий прокомментировал русофобский материал "Дневника".

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков ответил болгарам, предрекшим России проигрыш НАТО. Об этом российский парламентарий написал в собственном аккаунте в Twitter. Он прокомментировал пост издания "Дневник", журналисты которого считают, что в случае боевых действий с Североатлантическим альянсом Москва не устоит.

Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера.

Алексей Пушков, российский сенатор

Напомним, что "Дневник" разместил материал о военных учениях Минобороны РФ, которые состоялись в Крыму при участии ЮВО и ЗВО, а также об обстановке около государственной границы Украины и на Донбассе. Некоторые читатели стали оставлять под статьей русофобские комментарии. Пользователь с ником coy341048611 заметил, что если Вашингтон захочет, то России придет конец, так как США способны объединить весь цивилизованный мир в рамках военного альянса. Читатель с ником anonimnii написал о том, что Киев не может соперничать с РФ, но Турция способна на это, так как флот Анкары на данный момент современнее и сильнее российского.

Пушков объяснил, зачем Байдену нужен саммит с Путиным.

Фото: Twitter/Alexey_Pushkov

Теги: алексей пушков, болгария, нато, совет федерации
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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