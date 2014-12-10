Российский сенатор считает, что Вашингтон опасается российского вооружения.

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, зачем американскому президенту Джо Байдену нужен саммит с Владимиром Путиным. В Telegram-канале представитель СФ написал о том, что глава Белого дома пригласил коллегу из Москвы принять участие в мероприятии, посвященному вопросам климата. По мнению парламентария, Вашингтон также намерен обсудить вопрос деэскалации конфликта на Донбассе, последствия которого могут отразиться на американских позициях.

Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В свое время Киев ринулся в такой конфликт — и крупно проиграл. Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать. Алексей Пушков, сенатор

Член СФ считает, что в администрации Джо Байдена осознают уязвимость перед новейшим российским вооружением, поэтому просьба президента США не перебарщивать с контрмерами говорит о стремлении Вашингтона продолжить диалог с Москвой.

Пушков назвал ошибкой слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО.

Фото: Twitter / @Alexey_Pushkov