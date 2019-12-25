Пушков высмеял слова Зеленского о роли Украины в полете Гагарина

Сенатор считает, что страна, которая уничтожает память об СССР, не имеет права на советские достижения.

Сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу высказывания президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос.

Напомним, что Зеленский заявил о значительной роли украинских инженеров в становлении советской космической программы. По его словам, "покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины".

Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России - никак не получается. Алексей Пушков в Telegram

Пушков считает, что Киев, который уничтожает всю память о Советском Союзе, не имеет права "присоседить" Украину к советским достижениям.

Ранее космонавт Волынов назвал свою версию гибели Юрия Гагарина.

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