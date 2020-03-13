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Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках США

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Сенатор заявил, что в ситуации с падением американских индексов на бирже не виноват мировой заговор фармацевтов.

Алексей Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках США. Сенатор назвал глупостью предположения о том, что коронавирус стал следствием заговора фармацевтов. Об этом политик написал в собственном аккаунте в Twitter.

Никто не выигрывает от эпидемии, а мир теряет миллиарды

написал в соцсетях политик

Напомним, что фондовая американская биржа рухнула так, как не обрушивалась с 1987 года. Накануне индексы США закрылись с падением от 7,9 до 9,3%. После достижения рекордно низких показателей, индексы продолжили падать. Несколько раз торги пришлось останавливать.

Ранее эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года.

Видео: YouTube/Совет Федерации

Теги: алексей пушков, котировки нефти, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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