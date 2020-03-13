Алексей Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках США. Сенатор назвал глупостью предположения о том, что коронавирус стал следствием заговора фармацевтов. Об этом политик написал в собственном аккаунте в Twitter.
Никто не выигрывает от эпидемии, а мир теряет миллиарды
написал в соцсетях политик
Напомним, что фондовая американская биржа рухнула так, как не обрушивалась с 1987 года. Накануне индексы США закрылись с падением от 7,9 до 9,3%. После достижения рекордно низких показателей, индексы продолжили падать. Несколько раз торги пришлось останавливать.
Ранее эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года.
Видео: YouTube/Совет Федерации
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