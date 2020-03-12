Торги на американских биржах остановили из-за резкого падения

Их закрыли через пять минут после открытия.

Торги на американских биржах приостановлены из-за резкого падения. Их закрыли через пять минут после открытия. Причина — падение индексов на 7% и более.

После паузы торги возобновились, однако индексы ускорили свое падение. Торги остановили, когда Dow Jones Industrial Average снизился на 7,2% до 21 8569,91 пункта. NASDAQ — на 7,03% до 7393,25 пункта, S&P 500 — на 7,98% до 2522,7 пункта.

Так биржи отреагировали на новость о запрете на въезд в США для европейцев.

Ранее стоимость доллара достигла 72,77 рублей.