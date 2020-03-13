Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через два года

Иностранный аналитик прокомментировал ситуацию, которая возникла после срыва сделки ОПЕК+.

Эксперт сделал прогноз по курсу рубля через 2,5 года. За этот период национальная валюта РФ отскочит на уровень конца 2019 года. Так считает аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Специалист рассказал о собственной позиции "РИА Новостям".

По мнению иностранного аналитика, курс достигнет вышеуказанного показателя, когда цены на нефть восстановятся до 61 доллара за баррель. По мнению специалиста, нефтяные котировки в районе 30 долларов за баррель сохранятся в течение полугода. За следующие два года стоимость сырья удвоится. К нестабильной ситуации на мировом рынке привел срыв сделки ОПЕК+ и дальнейшая ценовая война. При этом доллар временно может вырасти до 75 рублей. Такой курс валюта США будет удерживать во втором и третьем квартале 2020 года. Затем за год доллар упадет до показателя в 68 рублей.

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