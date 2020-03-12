Российская нефтяная компания не видит проблемы в подешевевшей нефти

"Татнефть" считает некритичной цену даже в восемь долларов за баррель.

В компании "Татнефть" не считают критичной цену нефти даже в восемь долларов за баррель. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу компании Наиля Маганова.

Таким образом бизнесмен ответил на вопрос журналистов о том, при какой цене на нефть "Татнефть" будет продолжать добычу. Маганов стал участником встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики Александром Новаком, где обсудили планы по добыче нефти и ситуацию на рынке.

Нефтяные котировки начали обваливаться после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сроков сокращения добычи нефти после марта. Самый крупный обвал цен произошел 9 марта: нефть подешевела на 30% – до $31 за баррель.

Ранее Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит денег на много лет.