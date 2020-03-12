Он сказал, что Россия не первый год живёт в условиях достаточно низкой инфляции.

Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит денег на много лет. Мнением премьер-министр поделился на заседании правительства. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства рассказал, что Россия не первый год живёт в условиях достаточно низкой инфляции.

У нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, - подчеркнул премьер.

При этом объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния составляет 10 триллионов рублей.

Мишустин отметил, что у России есть все инструменты для сохранения финансовой стабильности. По его словам, за ситуацией в экономике внимательно следит президент и правительство.

Ранее Мишустин заявлял, что ситуация в российской экономике находится под контролем.

Видео: YouTube / Правительство России