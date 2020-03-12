Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит денег на много лет. Мнением премьер-министр поделился на заседании правительства. Об этом пишет ТАСС.
Глава правительства рассказал, что Россия не первый год живёт в условиях достаточно низкой инфляции.
У нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, - подчеркнул премьер.
При этом объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния составляет 10 триллионов рублей.
Мишустин отметил, что у России есть все инструменты для сохранения финансовой стабильности. По его словам, за ситуацией в экономике внимательно следит президент и правительство.
Ранее Мишустин заявлял, что ситуация в российской экономике находится под контролем.
Видео: YouTube / Правительство России
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