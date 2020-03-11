Национальная валюта Украины скоро восстановится, а рубль - не факт.

Киев обвинил рубль и коронавирус в обрушении гривны. Об этом ФАНу заявил местный эксперт из академии политических наук Николай Михальченко. По мнению специалиста, на падение национальной валюты повлияло несколько факторов.

Дальше не будет резкого падения нефти и рубля: они упали уже так, что подняться им будет очень сложно заметил спикер

Кроме падения рубля и инфекции из Китая на стоимость гривны влияет цена на нефть. Украинец добавил, что гривне удастся восстановиться уже в ближайшее время. Это связано с тем, что распространение коронавируса по миру идет на спад. Скоро болезнь перестанет оказывать такое серьезное действие на мировую экономику.

Ранее АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля.