Компания призывает правительство внедрить расширенные меры поддержки из-за ситуации с нефтью на мировых торгах.

"АвтоВАЗ" предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля. Компания рассматривает корректировку цен за личный транспорт. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя производителя отечественных машин.

Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности прокомментировали эксперты

В отрасли приветствуют введение расширенных мер поддержки авторынка со стороны правительства. Это позволило бы смягчить последствия падения национальной валюты. Рубль ослабился после обвала на мировых торгах котировок нефти на 30%. Конкретно на "АвтоВАЗ" оказывает воздействие цена на сырье и продукцию отдельных субпоставщиков. Ее приходится покупать в евро или долларах.

Ранее курс рубля сильно снизился на фоне падения цен на нефть.

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