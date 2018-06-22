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Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"
Сегодня, 8:32
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lesjasap

Пушков ответил на слова Кравчука о древнем "украинском княжестве"

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Сенатор поправил иностранного политика в историческом вопросе.

Алексей Пушков ответил на слова Леонида Кравчука о древнем "украинском княжестве". Российский сенатор заметил, что бывший президент Украины ошибается в исторических моментах. Ранее экс-глава страны заявил, что украинское княжество появилось намного раньше России.

Кравчук добавил, что государственность в России началась с правления царя Ивана Грозного. К тому моменту на Украине уже существовала государственность около 300 лет. Однако Пушков напомнил коллеге, что формирование российского государства началось задолго до этого события 

Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него

удивился депутат

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.

Фото: Pixabay.com, Twitter/Алексей Пушков

Видео: YouTube/
 

Теги: алексей пушков, княжество, леонид кравчук
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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