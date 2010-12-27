Бывший президент Украины заявил, что "украинское княжество" возникло раньше России

Ранее экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин говорил о происхождении России и Белоруссии из Украины.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что Москве стоит ответить новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность зародилась на несколько веков раньше русской. Об этом политик сказал на телеканале 112.

По его словам, РФ начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Он подчеркнул, что в это время Украина уже 300 лет как была княжеством и государством.

Кравчук отметил, что Украина должна "опираться на факты и реальные вещи", а также выразил негодование, что Россия считает себя "старшим братом" Незалежной.

Ранее Кравчук рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.

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