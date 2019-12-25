Пушилин направил в российские банки письма, чтобы они открывали свои филиалы в ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин направил в российские банковские организации официальные письма с тем предложением, чтобы они открывали свои филиалы на территории ДНР. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Он ответил на вопрос ведущего о присутствии кредитных предприятий в регионе. В частности, власти планируют открыть представительства республики в Херсонской области и Запорожье. Гость программы заметил, что вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки.

Я сейчас уже направил письма в ряд банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин заявил об отсутствии гражданских лиц на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

