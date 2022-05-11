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Пушилин заявил об отсутствии гражданских лиц на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

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Глава ДНР рассказал о ситуации в Мариуполе.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об отсутствии гражданских лиц на территории металлургического завода "Азовсталь" в городе Мариуполе. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-1". Отрывок из эфира доступен в социальных сетях СМИ.

По нашей информации, гражданских там не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны.

Денис Пушилин, глава ДНР

По словам эксперта, на текущий момент украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, но при этом продолжают оказывать сопротивление силам ДНР и ВС РФ. По приблизительным подсчетам местных властей, на предприятии остается около 1200 силовиков. Бои за территорию ведутся с 25 февраля.

Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной.

Фото и видео: Вконтакте / ВЕСТИ

Теги: азовсталь, денис пушилин, днр, донбасс, мариуполь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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