Депутат ЗакСа Петербурга предложил перенести сроки ремонта Пулковского шоссе

Парламентарий считает, что текущие сроки могут привести к дальнейшим транспортным коллапсам.

Депутат ЗакСа Северной столицы Алексей Цивилев выступил с предложением переноса проведения работ на Пулковском шоссе из-за вероятности транспортного коллапса. Об этом сообщил Spb.aif.ru.

Напомним, что утром среды, 14 сентября, на магистрали образовался огромный затор. Некоторые пассажиры автобусов предпочли выйти из транспорта и продолжить путь пешком. Парламентарий настаивает, что во избежании дальнейших коллапсов нужно перенести все работы, связанные с крупными магистралями, на лето.

По сообщениям очевидцев и СМИ, движение автобусных маршрутов № 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299 и 301 осуществлялось со значительными задержками в расписании. Также в пробке оказались автобусы из Гатчины, Пушкина и Красного Села. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее в ГАТИ рассказали, когда закончится ремонт Пулковского шоссе.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее