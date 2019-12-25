В ГАТИ рассказали, когда закончится ремонт Пулковского шоссе

Автомобилисты называют пробки на трассе 14 сентября "диким трэшем".

Утром среды, 14 сентября, многим петербуржцам не повезло провести время в гигантской пробке на участке Пулковского шоссе в сторону КАД. О причинах затора рассказала пресс-служба ГАТИ.

В ведомстве напомнили, что сейчас движение автотранспорта от Дунайского проспекта до Петербургского шоссе ограничено из-за ремонта дороги. Асфальт будут обновлять до 28 сентября, а пока жителям Северной столицы посоветовали выезжать в аэропорт как можно раньше.

Сами автомобилисты называют пробки на трассе 14 сентября "диким трэшем". Некоторые пассажиры вчера не выдержали ожиданий и пошли пешком, а один автомобилист попытался объехать пробку по свежему асфальту и чуть не задавил рабочих.

Ранее мы сообщили о том, что пробка на Пулковском шоссе вынудила пассажиров автобусов идти пешком.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Kirill Kalinin)