Псаки: США не призывают к смене власти в России

В Белом доме еще раз опровергли данные о намерениях по госперевороту в России.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что США не призывают к смене власти в России. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Спикера попросили ответить на вопрос в связи с ситуацией, которая произошла в украинском городе Буча, расположенном в Киевской области.

Мы не призываем к смене власти. Это не было нашей политикой. И это по-прежнему не наша политика. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Во время официального рабочего визита в Варшаву 26 марта президент США Джо Байден упомянул о своем отношении к российскому коллеге Владимире Путине. Американский лидер назвал его человеком, который не может остаться у власти. Позже Белый дом заверил общественность в том, что на самом деле Байден не призывал к смене власти в РФ.

Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине.

Фото и видео: Белый дом

