Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине

В Белом доме напомнили, что США не хотят войны с Россией.

Официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в специальную военную операцию России на Украине. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновница заметила, что Североатлантический блок отказывается от вооруженного вмешательства в регионе. Корреспондент Стивен Портной попросил спикера прокомментировать причины такого решения. Паски несколько раз попросила представителя СМИ уточнить, говорит ли он именно о США или об альянсе. Корреспонденту было странным, что кризис на Украине не вызвал никакой реакции от всемирной объединенной коалиции.

Думаю, цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки пояснила прессе, что Вашингтон не заинтересован в войне с Москвой. США 6 апреля введут новые санкции и рестрикции против финорганизаций и должностных лиц РФ.

Фото и видео: Белый дом