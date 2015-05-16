США 6 апреля введут новые санкции и рестрикции против финорганизаций и должностных лиц РФ

Джен Псаки рассказала о том, какие новые ограничения Вашингтон планирует принять против РФ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен заявила о том, что США 6 апреля введут новые санкции и рестрикции против финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц из России, а также членов из семей. Соответствующими сведениями чиновница поделилась с журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне.

Вы можете ожидать, что они будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих РФ финансовых институтов и государственных предприятий…Эти объявления будут сделаны завтра. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки пояснила прессе, что дополнительные санкции США включат в себя в том числе и запрет на новые инвестиции в Россию. Ограничения будут призваны ослабить ключевые инструменты российской власти.

У Псаки нет сведений по поводу контактов Байдена с целью исключения РФ из G20.

Фото и видео: Белый дом

