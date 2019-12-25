Псаки: США хотят деэскалации в отношениях с Россией

В Белом доме рассказали о целях Вашингтона в отношениях с Москвой.

Пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки заявила, что США хотят деэскалации в отношениях с Россией. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами в Белом доме. Она отметила, что Вашингтон не рассматривает антироссийские ограничения как единственный метод выстраивания диалога с Москвой.

Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме напомнили, что планируют построить с Россией стабильные и предсказуемые отношения, а также отвечать на те действия, которые США считают неприемлемыми со стороны Москвы. За такое поведение, по мнению администрации Байдена, следует привлекать к ответственности. При этом чиновники понимают, что один лишь пакет санкций не способен привести к изменениям в поведении РФ на международной арене.

В Белом доме не стали комментировать информацию о встрече главы ЦРУ с иранцами.

Фото: Белый дом