Американский президент Джо Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации". Такое заявление политик сделал в рамках обращения к нации после введения новых антироссийских санкций. Ролик размещен на официальном сайте администрации Белого дома. Лидер страны заявил об обеспокоенности действиями Москву у государственной границы с Украиной.Спикер подчеркнул, что обсудил этот вопрос в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также подтвердил поддержку Киева в вопросе территориальной целостности. Москву призвали воздержаться от любых боевых действий.
Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу.
Джо Байден, президент США
Напомним, что ранее в США уже говорили об эскалации "российской агрессии" в связи с передвижением войск Москвы по Крымскому полуострову и рядом с восточной границей Украины.
Джо Байден в речи о России перепутал фамилию Владимира Путина.
Фото и видео: Белый дом
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