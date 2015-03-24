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Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации"

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Американский президент обсудил вопрос Крыма и целостности территории Украины в разговоре с Путиным.

Американский президент Джо Байден в речи о России заявил, что пришло "время деэскалации". Такое заявление политик сделал в рамках обращения к нации после введения новых антироссийских санкций. Ролик размещен на официальном сайте администрации Белого дома. Лидер страны заявил об обеспокоенности действиями Москву у государственной границы с Украиной.Спикер подчеркнул, что обсудил этот вопрос в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также подтвердил поддержку Киева в вопросе территориальной целостности. Москву призвали воздержаться от любых боевых действий.

Сейчас время деэскалации. Путь вперед заключается в обдуманном диалоге и дипломатическом процессе, и США готовы конструктивно продвигаться к этому процессу.

Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее в США уже говорили об эскалации "российской агрессии" в связи с передвижением войск Москвы по Крымскому полуострову и рядом с восточной границей Украины.

Джо Байден в речи о России перепутал фамилию Владимира Путина.


Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, донбасс, дэескалация
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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