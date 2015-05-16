Псаки: вопрос о назначении спецпрокурора по делу сына главы США решит Минюст

В Белом доме заметили, что Минюст является самостоятельным ведомством, независимым от администрации президента.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила журналистам о том, что вопрос о назначении спецпрокурора по делу сына главы США самостоятельно решит Минюст. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. За комментариями о дальнейших действиях в отношении Хантера Байдена Псаки направила прессу в профильное ведомство. Она уверена, что Минюст страны работает независимо от Белого дома.

Во-первых, президент никогда не обсуждал с Министерством юстиции США расследования, касающиеся кого-либо из членов его семьи. Он заявлял об этом во время предвыборной кампании и продолжит следовать этому. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом Джен Псаки ответила на вопрос журналиста о том, поддержал бы американский лидер назначение специального прокурора для проведения разбирательства по делу своего сына. Представитель СМИ обратил внимание на том, что были новые публикации, касающиеся Хантера Байдена.

Псаки: США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов.

Фото и видео: Белый дом