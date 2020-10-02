Псаки: в США от коронавируса умерли 700 тысяч человек

В Белом доме прокомментировали число летальных случаев с пациентами из-за пандемии.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в США от коронавируса умерли 700 тысяч человек. Такое заявление чиновница сделала на регулярном брифинге в Вашингтоне. Пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена назвала такое количество смертей ужасающим.

Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка напомнила СМИ, что ранее глава государства неоднократно говорил о своей ответственности за все, что происходит в стране. В том числе он сосредоточен на непрекращающейся борьбе с распространением коронавируса. Политик занимается этим вопросом с первого дня своего управления США. Псаки добавила, что экспертные оценки говорят о спасении сотен тысяч жизней благодаря действиям, которые предпринимает администрация. По меньшей мере одну дозу вакцины получили порядка 77-78% граждан страны.

Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК по снижению цен на нефть.

Фото и видео: Белый дом