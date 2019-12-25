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Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК по снижению цен на нефть
Сегодня, 7:41
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Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК по снижению цен на нефть

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Джен Псаки рассказала о мониторинге за стоимостью топлива в США.

Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК (Организации стран - экспортеров нефти) по снижению цен на нефть. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга сообщила официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница заметила, что Вашингтон отслеживает все возможные способы снижения стоимости нефти.

Мы продолжаем контактировать с международными партнерами, включая ОПЕК, по вопросам важности конкурентных рынков и установления цен, а также больших усилий для поддержки восстановления экономики. Мы, безусловно, отслеживаем динамику.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что американское правительство использует доступные методы для мониторинга внутреннего рынка топлива и ликвидации любых нелегальных действий, направленных на рост цен на нефть.

В Белом доме заявили об отсутствии обеспокоенности миграционной политикой.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, нефть, опек, энергетика
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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