Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК по снижению цен на нефть

Джен Псаки рассказала о мониторинге за стоимостью топлива в США.

Белый дом продолжает контактировать с членами ОПЕК (Организации стран - экспортеров нефти) по снижению цен на нефть. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга сообщила официальный представитель администрации президента Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница заметила, что Вашингтон отслеживает все возможные способы снижения стоимости нефти.

Мы продолжаем контактировать с международными партнерами, включая ОПЕК, по вопросам важности конкурентных рынков и установления цен, а также больших усилий для поддержки восстановления экономики. Мы, безусловно, отслеживаем динамику. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки добавила, что американское правительство использует доступные методы для мониторинга внутреннего рынка топлива и ликвидации любых нелегальных действий, направленных на рост цен на нефть.

В Белом доме заявили об отсутствии обеспокоенности миграционной политикой.

Фото и видео: Белый дом