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Вчера, 22:20
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В Белом доме заявили об отсутствии обеспокоенности миграционной политикой

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Ранее сообщал об отставке спецпосланника США по Гаити.

Спецпосланник США по Гаити Дэниел Фут не выражал обеспокоенность миграционной политикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Ранее стало известно, что Фут направил прошение в администрацию президента США Джо Байдена об отставке. Он выступал против бесчеловечного решения США депортировать тысячи гаитянских беженцев и мигрантов. Также Фут сообщил, что его рекомендации касательно этой ситуации были проигнорированы и отклонены.

У спецпосланника Фута за время его пребывания в должности было достаточно возможностей выразить озабоченность относительно миграционного вопроса, однако он никогда этого не делал.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее сообщалось, что США не откажутся от сделки по подлодкам с Австралией и Британией.

Видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, гаити, джен псаки, дэниел фут, миграционная политика, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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