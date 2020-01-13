В Белом доме заявили об отсутствии обеспокоенности миграционной политикой

Спецпосланник США по Гаити Дэниел Фут не выражал обеспокоенность миграционной политикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Ранее стало известно, что Фут направил прошение в администрацию президента США Джо Байдена об отставке. Он выступал против бесчеловечного решения США депортировать тысячи гаитянских беженцев и мигрантов. Также Фут сообщил, что его рекомендации касательно этой ситуации были проигнорированы и отклонены.
У спецпосланника Фута за время его пребывания в должности было достаточно возможностей выразить озабоченность относительно миграционного вопроса, однако он никогда этого не делал.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Ранее сообщалось, что США не откажутся от сделки по подлодкам с Австралией и Британией.
Видео: YouTube / Yahoo Finance
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