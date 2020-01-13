В Белом доме заявили об отсутствии обеспокоенности миграционной политикой

Ранее сообщал об отставке спецпосланника США по Гаити.

Спецпосланник США по Гаити Дэниел Фут не выражал обеспокоенность миграционной политикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Ранее стало известно, что Фут направил прошение в администрацию президента США Джо Байдена об отставке. Он выступал против бесчеловечного решения США депортировать тысячи гаитянских беженцев и мигрантов. Также Фут сообщил, что его рекомендации касательно этой ситуации были проигнорированы и отклонены.

У спецпосланника Фута за время его пребывания в должности было достаточно возможностей выразить озабоченность относительно миграционного вопроса, однако он никогда этого не делал. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее сообщалось, что США не откажутся от сделки по подлодкам с Австралией и Британией.

Видео: YouTube / Yahoo Finance