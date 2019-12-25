В Белом доме объяснили задержку вылета самолета Камалы Харрис в Ханой.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала о задержке самолета вице-президента из-за "гаванского синдрома". на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами чиновница объявила о том, что Камала Харрис на несколько часов позже вылетела из Вьетнама в Сингапур, как как появились сведения об "аномальном происшествии", связанном со здоровьем государственных служащих США. В настоящее время администрация не может подтвердили слухи о новых проявлениях "гаванского синдрома", но относится к данной информации серьезно. Сама Харрис чувствует себя хорошо.

Напомним, что Камала Харрис должна была отправиться во вьетнамскую столицу вечером в понедельник, 23 августа. Она совершает рабочее турне по странам Юго-Восточной Азии. незадолго до вылета самолета ее команда получила сообщение из вьетнамского посольства о том, что в Ханое зафиксирован случай загадочного недомогания сотрудника, напоминающий "гаванский синдром". Рейс американского вице-президента отложили, а всех журналистов, сопровождавших чиновницу, отправили обратно по отелям Сингапура.

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Фото: Белый дом