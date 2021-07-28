Байден: власти США ищут причину "гаванского синдрома" у своих госслужащих

Первые случаи "синдрома" были зафиксированы в 2020 году.

Власти США ищут причину возникновения "гаванского синдрома" у госслужащих страны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, именно государственные служащие больше всего подвержены этому риску.

Мы со всей серьезностью относимся к инцидентам с аномалиями в состоянии здоровья сотрудников разведки, правительственных чиновников и членов их семей. Моя администрация координирует усилия в рамках всего правительства, чтобы принять меры в ответ на эти инциденты. Джо Байден, президент США

Он подчеркнул, подобные случаи требуют совместной неотложной работы всех государственных структур Соединенных Штатов.

Напомним, согласно средствам массовой информации сообщали, в 2020 несколько госслужащих США заявили о проявлении неожиданных симптомов, связанных с тошнотой и головокружениями. Эти признаки считают "гаванским синдромом" - массовым недомоганием американских дипломатов, впервые проявившиеся на Кубе. Предположительно такая реакция является ответом организма на "таинственные акустические атаки". В настоящее время США расследуют по меньшей мере два случая подобных "атак", зарегистрированных администрации президента страны.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что американские власти пока не знают, связан ли "гаванский синдром" с иностранными атаками.

Видео: YouTube / NBC News