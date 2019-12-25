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В Пентагоне не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ
Сегодня, 8:01
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В Пентагоне не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ

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Джон Кирби оценил вероятность атаки источником направленной энергии на дипломатов и госслужащих США.

В Пентагоне заявили, что не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Минобороны США Джон Кирби. Он ответил на вопрос прессы о том, обвиняет ли Вашингтон Москву в ситуации с недомоганиями государственных служащих и дипломатов в Австрии в текущем году, сходных с эпизодами, которые происходили ранее на Кубе. Этот синдром получил в СМИ название "гаванский".

Я видел эти сообщения СМИ о "гаванском синдроме", о которых, думаю, вы говорите. Я сейчас не могу заявлять об ответственности за это. Мы очень серьезно относимся к безопасности наших служащих.

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Напомним, что в 2021 году минимум у 20 американских госслужащих в столице Австрии выявлены "необъяснимые проблемы со здоровьем". Эту информацию привели представители издания The New Yorker. Источники газеты не исключили, что причиной недомогания американцев стали атаки с возможным применением "направленной энергии".

Жертв таинственных атак "направленной энергией" в США оказалось больше.

Фото: YouTube/The Hill

Теги: австрия, вена, гаванский синдром, джон кирби, куба, направленная энергия, пентагон
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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