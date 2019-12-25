Politico рассказал о расследовании случаев недомоганий у правительственных работников.

Жертв таинственных атак "направленной энергией" в США оказалось больше. Об этом рассказали журналисты из местного издания Politico со ссылкой на собственные источники. В настоящее время Вашингтон изучает не две, а гораздо больше вероятных атак на дипломатов и государственных служащих, которые были совершены без использования боевых снарядов.

В СМИ рассказали, что в 2020 году жертвами оказались правительственные сотрудники, находившиеся в городе Майами штата Флорида. Несколько человек заявили о проявлении неожиданных симптомов, связанных с тошнотой и головокружениями. Эти признаки считают "гаванским синдромом" — массовым недомоганием американских дипломатов на Кубе. Многие предполагают, что такая реакция стала ответом организма на "таинственные акустические атаки".

Напомним, что 29 апреля сообщалось, что в США расследуют по меньшей мере два случая атак, зарегистрированных вблизи Белого дома. Симптомы пострадавших похожи на многие заболевания, в том числе и на пищевое отравление.

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