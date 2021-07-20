Джен Псаки: США пока не знают, связан ли "гаванский синдром" с иностранными атаками

В Белом доме рассказали о расследование участившихся странных случаев недомогания у дипломатов и госслужащих.

Джен Псаки заявила о том, что США пока не знают, связан ли "гаванский синдром" с иностранными атаками. Об этом чиновница сообщила на официальном брифинге в Белом доме. Представитель администрации Вашингтона уточнила, что к настоящему моменту специалисты еще не знают, связаны ли случаи недомогания ряда американских государственных служащих в нескольких странах за последние годы. Причины этих эпизодов не установлены.

Мы все еще не знаем причину этих инцидентов. Это сферы активно идущего расследования, то, над чем наше разведсообщество работает и на чем оно очень сосредоточено. Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Псаки объяснила прессе, что координацию полный анализов разведывательного управления по данной ситуации взял на себя Совет национальной безопасности США при Белом доме. Они устанавливают схожие эпизоды, о которых ранее не сообщалось. Ранее стало известно из материала The New Yorker о том, что в 2021 году минимум у 20 американских госслужащих в австрийской столице были "необъяснимые проблемы со здоровьем". Они были аналогичны тем проблемам, которые фиксировались у дипломатов США на Кубе. Тогда же их окрестили как "гаванский синдром". Эксперты не исключили воздействия на сотрудников ведомства иностранного источника "направленной энергии".

В Пентагоне не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ.

Видео: YouTube / Washington Post