Псаки отрицает, что Байден высказывался за предание Трампа суду

В Белом доме напомнили о независимости Минюста и Генпрокуратуры США.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Псаки отрицает, что лидер страны в частном порядке высказывался за предание своего предшественника Дональда Трампа суду. Такое заявление чиновница сделала во время выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне. Она прокомментировала отношение главы Белого дома к предполагаемой причастности к организации массовых беспорядков на Капитолийском холме, произошедших в январе 2021 года, Трампа.

Прежде всего, я никогда не слышала, чтобы президент произносил эти слова или произносил ту фразу, которая приводилась в публикации. И знаю, что Рон Клайн высказывался схожим образом. А мы оба проводим с ним много времени. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Представительница администрации США прокомментировала недавний материал, вышедший в газете The New York Times. В нем авторы статьи говорили о том, что Джо Байден разочарован отсутствием решений Министерства юстиции США, направленных на привлечение Дональда Трампа к уголовной ответственности. Псаки напомнила, что Генеральный прокурор Меррик Гарленд и Минюст США должны действовать независимо от белого дома, а президенте не хочет оказаться в списке тех, кто находит допустимым возможность непосредственного вмешательства в дела надзорных ведомств.

Псаки не подтвердила подлинность видеозаписи расправы украинских солдат над военными РФ.

Фото и видео: Белый дом

