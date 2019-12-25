Псаки не подтвердила подлинность видеозаписи расправы украинских солдат над военными РФ

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки не подтвердила журналистам подлинность видеозаписи расправы украинских солдат над военными РФ, которые находятся на территории соседнего государства в рамках специальной военной операции. Соответствующий комментарий чиновница дала прессе в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Корреспонденты попросили спикера оценить ролик, на которой фиксируется расправа сил ВСУ над ранеными солдатами.
Я видела видео. У меня нет каких-либо подтверждений или оценок подлинности видео или публикации.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Напомним, что ранее соответствующий материал о пытках российских военнослужащих украинскими представителями был размещен в американском издании The New York Times. В статье говорится о том, что авторы подтвердили подлинность данной записи. Известно, что преступление совершено вблизи одной из деревень, расположенных к западу от Киева еще 30 марта, когда войска РФ отводились от столицы. Украинские военные несколько раз выстрелили в подающего признаки жизни человека. Мужчина лежал на дороге рядом с телами нескольких других военных. Предположительно, они также были убиты.
Псаки: США не призывают к смене власти в России.
Фото и видео: Белый дом
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