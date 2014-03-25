Псаки не может подтвердить данные о задержании в США беженцев с Украины

В Белом доме призвали журналистов обратиться за разъяснениям в ситуации к ведомству по внутренней безопасности.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что не может подтвердить информацию о задержании в США беженцев с Украины сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Такое заявление чиновница сделала во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Спикер Белого дома рекомендовала прессе обратиться за комментариями к министерству по внутренней безопасности страны.

Я не могу подтвердить какие-либо конкретные случаи. Однако я хочу сказать, что мы все еще применяем наши иммиграционные законы на границе…Конечно, мы приветствуем беженцев с Украины, но они должны подавать заявку через существующие программы. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что продолжают действовать меры, которые предоставляют американским властям право высылать из страны мигрантов. Объяснить этот процесс можно неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. При этом иностранцы могут не получить право на запрос политического убежища.

Псаки: Пекин опубликовал заявление о беседе лидеров США и Китая до ее окончания.

Фото и видео: Белый дом

