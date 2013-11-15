Псаки: Пекин опубликовал заявление о беседе лидеров США и Китая до ее окончания

В Белом доме рассказали о небольшой странности в публикации Китаем сведений о беседе Байдена и Си Цзиньпина.

Пекин опубликовал заявление о беседе лидеров США и Китая до ее окончания. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Джен Псаки объяснила прессе, что Пекин разместил заявление по результатам телефонной связи с Белым домом еще до того, как политики закончили говорить друг с другом. Корреспонденты попытались узнать у Псаки, почему это было сделано до того, как заявление разместили власти США.

Еще до того, как он закончился. Примечательно. Как вы знаете, это была долгая беседа, она продолжалась два часа. Это долго, даже с учетом перевода. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница уточнила, что американской администрации потребовалось время на то, чтобы провести оценку полученных данных, а также понять, какую информацию можно обнародовать.

Псаки не уточнила, готовы ли США к уступкам Китаю по Украине.

Фото и видео: Белый дом