Псаки: США выступают против передачи истребителей Украине

В Белом доме объяснили свою позицию.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки объяснила, почему США выступают против передачи истребителей Украине. Позицией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Она заметила, что отказ американской стороны принимать участие в польской инициативе связано с попыткой предотвратить новую мировую войну.

Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки считает, что передача других видов вооружения отличается от предоставления Киеву боевых самолетов. В США напомнили, что боевая авиация способна пересечь государственную границу и провести операции на российской земле.

Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией.

Фото и видео: Белый дом