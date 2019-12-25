Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией. Такую позицию чиновница огласила на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. США не намерены отправлять собственные войска на территорию Украины даже в том случае, если там сторонами конфликта будет использоваться неконвенциональное оружие.
Отправлять войска США на Украину и вести войну против России – у нас нет никаких намерений так поступать…Я не собираюсь вдаваться в гипотетические ситуации.
Джен Псаки, пресс-секретарь США
Также американца отрицает наличие с американской стороны химических и биологических военных программ на Украине. Псаки заметила, что схожие возможности и потенциал по данным программам существует и у российской стороны. При этом в Белом доме объявили о том, что не могут вдаваться в детали разведывательной информации.
ОАЭ и Саудовская Аравия отказались сотрудничать с Байденом по вопросу энергопоставок.
Фото и видео: Белый дом
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