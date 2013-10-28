Псаки: США продолжают настаивать на обсуждении Украины на саммите G20 и недопуске России

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки уточнила, что США продолжают настаивать на обсуждении Украины на саммите G20 и недопуске России. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она призвала мировое сообщество включать вопрос в повестку дня предстоящего мероприятия при участии Большой двадцатки. В США считают, что российскую сторону не следует допускать к многосторонней встрече на высшем уровне. Псаки призналась прессе в том, что не может точно сказать, как будет выглядеть в реальности ситуация на завершающих этапах с организацией данного события, которое пройдет в Индонезии.
Включение Украины не означает, что дело касается только боевых действий на месте событий. Нам нужно будет восстановить Украину. Украина только что подала заявку на получение членства в ЕС.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
таким образом представитель администрации Байдена ответила на вопрос о том, вносит ли Вашингтон своими требованиями раскол в ряды "двадцатки", а также не срывают ли американцы повестку мероприятия, предложенную страной-организатором.
Псаки опровергла сообщения о предложении к Японии присоединиться к партнерству AUKUS.
Фото и видео: Белый дом
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