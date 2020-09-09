Псаки: Байден не намерен отправлять войска на Украину

В Белом доме рассказали об отказе Крису Кунсу в его инициативе.

Американский президент Джо Байден не намерен отправлять войска на Украину. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Джен Псаки. Чиновницу пресса попросила прокомментировать слова местного сенатора от демократической партии Криса Кунса о том, что Белому дому следует изучить вопрос об отправке своих военнослужащих на Украину.

У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки уточнила, что лидер страны Джо Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором Кунсом, но при этом не разделяет его мнение по вопросу. В Белом доме сконцентрировали свое внимание на оказании оборонной помощи киевскому режиму, объем которой является исторически большим.

Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма".

Фото и видео: Белый дом