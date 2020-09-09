В Белом доме дали госсекретарю определять перечень стран.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма". Чиновницу попросили прокомментировать данный вопрос во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она не стала высказываться о перспективах Москвы во включении страны в "черный перечень".

У нас есть полномочия, но я пока не стала бы делать предсказаний об этом. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Представитель белого дома напомнила, что аналогичными должностными полномочиями кроме администрации располагает государственный секретарь в Госдепартаменте США. По мнению Псаки, Энтони Блинкен должен определять, правительство из какой страны поддерживает акты террористической деятельности. На текущий момент в списке присутствует только три государства: Северная Корея (КНДР), Судан и Иран.

Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву.

Фото и видео: Белый дом

