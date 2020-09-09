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Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"
Сегодня, 7:34
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Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма"

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В Белом доме дали госсекретарю определять перечень стран.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки не ответила, включат ли США Россию в список "спонсоров терроризма". Чиновницу попросили прокомментировать данный вопрос во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она не стала высказываться о перспективах Москвы во включении страны в "черный перечень".

У нас есть полномочия, но я пока не стала бы делать предсказаний об этом.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Представитель белого дома напомнила, что аналогичными должностными полномочиями кроме администрации располагает государственный секретарь в Госдепартаменте США. По мнению Псаки, Энтони Блинкен должен определять, правительство из какой страны поддерживает акты террористической деятельности. На текущий момент в списке присутствует только три государства: Северная Корея (КНДР), Судан и Иран.

Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: белый дом, джен псаки, спонсоры терроризма
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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