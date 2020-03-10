Противоэпилептический препарат помог при алкоголизме

Исследователи провели клинические анализы габапентина.

Ученые провели успешные клинические испытания противоэпилептического препарата для лечения алкоголизма. Речь идет об исследовании сотрудников Медицинского университета Южной Каролины над габапентином. Результаты работы опубликованы в научном издании JAMA Internal Medicine. За 16 недель у 27% пациентов из экспериментальной группы не было запойных дней. Количество переставших употреблять спиртное при приеме препарата стало больше на 13,8%.

Эффективнее препарат действует на людей с тяжелой формой заболевания (при абстинентном синдроме). Последний часто путают с похмельем, но он гораздо серьезнее для организма. Наблюдается он на последних стадиях алкоголизма при прекращении употребления спиртного. Он характеризуется дрожанием конечностей, тахикардией, потливостью и головокружениями,иногда агрессией и тревожностью.

Ранее клинических испытаний габапентина в лечении алкоголизма не проводили, хотя врачи иногда применяют его в практике.

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