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Противоэпилептический препарат помог при алкоголизме

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Исследователи провели клинические анализы габапентина.

Ученые провели успешные клинические испытания противоэпилептического препарата для лечения алкоголизма. Речь идет об исследовании сотрудников Медицинского университета Южной Каролины над габапентином. Результаты работы опубликованы в научном издании JAMA Internal Medicine. За 16 недель у 27% пациентов из экспериментальной группы не было запойных дней. Количество переставших употреблять спиртное при приеме препарата стало больше на 13,8%.

Эффективнее препарат действует на людей с тяжелой формой заболевания (при абстинентном синдроме). Последний часто путают с похмельем, но он гораздо серьезнее для организма. Наблюдается он на последних стадиях алкоголизма при прекращении употребления спиртного. Он характеризуется дрожанием конечностей, тахикардией, потливостью и головокружениями,иногда агрессией и тревожностью. 

Ранее клинических испытаний габапентина в лечении алкоголизма не проводили, хотя врачи иногда применяют его в практике.

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Теги: алкоголизм, габапентин, наука, противоэпилептический препарат, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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