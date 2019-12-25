За этот показатель могут отвечать АФК в митохондриях млекопитающих.

Найдена новая причина биологического старения. Результаты исследования раскрыли российские ученые из МГУ и специалисты из Германии и Швейцарии. Выводы работы международной группы опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Митохондрии тканей организма имеют механизм, препятствующий производству активных форм кислорода АФК повреждает образование белков, липидов, а также вносят мутации в ДНК млекопитающих. По сути АФК являются сильными окислителями, повышенная концентрация которых ведет к оксидативному стрессу. АФК найдены у мышей, летучих мышей и голых землекопов - подопытных животных.

Также митохондрии занимаются созданием универсального источника энергии для биохимических процессов (АТФ).

Ранее российский ученый Хавинсон предложил способ замедлить старение.

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