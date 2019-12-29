Российский ученый Хавинсон предложил способ замедлить старение

Российский ученый Владимир Хавинсон предложил способ замедлить старение. Об этом заявили журналисты на портале "Научная Россия".
Это существенный вклад в развитие фармакогеномики, как основы терапии будущего"
считает автор исследования
Специалист работает над созданием геропротекторных препаратов пептидной природы. Они позволят увеличить продолжительность жизни. При этом, снизится риск развития различных опухолей.
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Если доживать до 120 лет - тогда пенсионный возраст правительство РФ повысит до 100 лет ! Не , не пойдёт !!!