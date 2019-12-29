Российский ученый Хавинсон предложил способ замедлить старение

Его работа также позволит уменьшить риск развития новообразований.

Российский ученый Владимир Хавинсон предложил способ замедлить старение. Об этом заявили журналисты на портале "Научная Россия".

Это существенный вклад в развитие фармакогеномики, как основы терапии будущего" считает автор исследования

Специалист работает над созданием геропротекторных препаратов пептидной природы. Они позволят увеличить продолжительность жизни. При этом, снизится риск развития различных опухолей.

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