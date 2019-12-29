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Сегодня, 15:27
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Российский ученый Хавинсон предложил способ замедлить старение

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Его работа также позволит уменьшить риск развития новообразований.

Российский ученый Владимир Хавинсон предложил способ замедлить старение. Об этом заявили журналисты на портале  "Научная Россия".

Это существенный вклад в развитие фармакогеномики, как основы терапии будущего" 

считает автор исследования

Специалист работает над созданием геропротекторных препаратов пептидной природы. Они позволят увеличить продолжительность жизни. При этом, снизится риск развития различных опухолей.

Ранее Владимир Хавинсон: Люди должны доживать до 120 лет!

Теги: владимир хавинсон, здоровье, наука, старение, ученый
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 16:13

Если доживать до 120 лет - тогда пенсионный возраст правительство РФ повысит до 100 лет ! Не , не пойдёт !!!

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