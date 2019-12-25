Об этом сообщил адвокат бывшего президента Украины Илья Новиков.

Против Петра Порошенко возбудили 58 уголовных дел. Об этом во время общения с журналистами заявил адвокат бывшего президента Украины Илья Новиков. Ранее еще один адвокат политика по имени Игорь Головань рассказал л возбуждении Службой безопасности 15 новых дел против его клиента. В список статей попали "госизмена" и "финансирование терроризма".

У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел Илья Новиков, адвокат Петра Порошенко

Напомним, что представительница Генпрокуратуры Украины Ирина Венедиктова заявила о том, что Порошенко связан с расследованием в 17 уголовных делах, которые завел ее предшественник Руслан Рябошапка. Еще четыре дела были возбуждены после. Частично расследования были прекращены из-за отсутствия состава преступления.

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