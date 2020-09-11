На Украине открыли 15 новых дел против Порошенко

Экс-президента Украины обвинили в захвате власти, госизмене и финансировании террористов.

На Украине открыли 15 новых уголовных дел против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал адвокат пятого главы государства Игорь Головань. По данным юриста, расследованием занимается Служба Безопасности страны.

4 сентября появилось ни много ни мало 15 новых дел, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань, адвокат Петра Порошенко

Юрист отметил, что экс-президента обвиняют по статьям за посягательство на территориальную целостность Украины, свержение конституционного строя, захвате государственной власти, госизмене и финансировании терроризма.

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Видео: YouTube / Європейська Солідарність