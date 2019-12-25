Депутат Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты

Политик напомнил, что эта традиция уважается в европейском сообществе.

Депутат Верховной Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента. Инициатива принадлежит представителю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу. Он хочет отменить административную ответственность за создание и демонстрацию георгиевских лент на территории страны.

Восстановление георгиевской ленты - это восстановление справедливого отношения ко всем тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу. Традиция - знак уважения, памяти и солидарности с героическими солдатами, которые отстояли свободу депутат Верховной Рады

Напомним, что закон о запрете пропаганды вступил в законную силу в 2017 году. За ношение, изготовление или демонстрацию георгиевской ленты на Украине предусмотрен штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов гражданина (от 850 до 2,55 тысячи гривен или от 35 до 105 долларов). Повторное нарушение грозит арестом на 15 суток и увеличенным штрафом.

Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой.