Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой

Аудиозапись разговора опубликовал украинский парламентарий.

Джо Байден в разговоре с Петром Порошенко сравнил Дональда Трампа с собакой. Аудиозапись общения политиков опубликована на YouTube-канале депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты виделся с украинским экс-главой в ноябре 2016 года.

В рамках встречи Байден спросил у украинского коллеги о том, что тот думает о Дональде Трампе. Ранее у Петра Порошенко состоялась встреча с ним. Украинец ответил, что беседа прошла тепло и искренне, чего он не ожидал. В ответ демократ из США заявил о том, что сейчас Дональда Трампа можно сравнить с собакой, которая бежит по дороге за машиной, потом хватает транспортное средство, но не понимает, что с ним делать.

Суд обязал Генпрокуратуру Украины начать расследование против Байдена.



