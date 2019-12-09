Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Сейчас около офиса президента находится около 100 украинцев из оппозиционных движений.

У здания администрации Зеленского разбили палаточный городок. Сейчас около сотни человек находятся на улице перед офисом президента Украины. Об этом сообщили в "ТАСС".

Самая большая палатка принадлежит участникам военного конфликта на Донбассе. Соседнюю с ней заняли студенты киевских университетов. Участники протеста ожидают результатов "нормандского саммита". Они требуют, чтобы глава страны не сдал национальные интересы Владимиру Путину.

Также участники митинга сооружают сцену, полиция и Нацгвардия усиливают патрулирование.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Порошенко кинули яйца на митинге в Киеве.

Видео: YouTube/Зе!Президент