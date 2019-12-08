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В Порошенко кинули яйца на митинге в Киеве

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Экс-президент Украины выступил на мероприятии, посвященном предстоящей встрече в "нормандском" формате.

Видеозапись того, как в бывшего главу кинули яйца во время оппозиционной акции, разошлась в соцсетях. Глава партии "Европейская солидарность" обратился к собравшимся на площади Независимости, затем на сцену вышли певцы, которые исполнили гимн страны.

На последних нотах Порошенко вышел к микрофону и сказал "Слава Украине!". После этого из толпы в его сторону полетели яйца. Одно попало в жену экс-президента, а второе поймал однопартиец Ахтем Чийгоз.

После этого Порошенко потребовал "поймать" неизвестного, который прервал его выступление.

Ранее мы сообщали о начале акции в украинской столице. Сбор оппозиционных партий Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Святослава Вакарчука приурочено к предстоящим переговорам стран в "нормандском" формате, запланированных на 9 декабря.

Видео: YouTube / Новостной Портал UA-Stena-Info

Теги: майдан, митинг, порошенко, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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Сегодня 21:47

Лохи кидают в лохов яйца!

 

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