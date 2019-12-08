В Порошенко кинули яйца на митинге в Киеве

Экс-президент Украины выступил на мероприятии, посвященном предстоящей встрече в "нормандском" формате.

Видеозапись того, как в бывшего главу кинули яйца во время оппозиционной акции, разошлась в соцсетях. Глава партии "Европейская солидарность" обратился к собравшимся на площади Независимости, затем на сцену вышли певцы, которые исполнили гимн страны.

На последних нотах Порошенко вышел к микрофону и сказал "Слава Украине!". После этого из толпы в его сторону полетели яйца. Одно попало в жену экс-президента, а второе поймал однопартиец Ахтем Чийгоз.

После этого Порошенко потребовал "поймать" неизвестного, который прервал его выступление.

Ранее мы сообщали о начале акции в украинской столице. Сбор оппозиционных партий Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Святослава Вакарчука приурочено к предстоящим переговорам стран в "нормандском" формате, запланированных на 9 декабря.

Видео: YouTube / Новостной Портал UA-Stena-Info