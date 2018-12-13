Третий день протестов. Среди задержанных в Екатеринбурге – петербурженка

Вокруг границ будущей стройки с 13 мая регулярно появляются протестующие и полиция.

Несмотря на состоявшиеся переговоры, акции протеста у Театра драмы в Екатеринбурге проходят уже третий день подряд. Местные жители продолжают выражать недовольство фактом будущего строительства Храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. Днем 15 мая вместо временного забора был возведен капитальный.

Горожане продолжили приходить к скверу. Вечером 16 мая протестующие провели "световой" флешмоб, в ходе которого тысячи жителей Екатеринбурга осветили строительную площадку из подручных устройств. В акции неожиданно приняли участие представители известной сети пиццерий, которые решили накормить всех желающих.

К месту протеста прибыли представители ОМОН, которые встали по периметру забора.

По данным E1.ru, таким образом участников акции отодвинули на десяток метров. Задержания на акции начались после провокаций - полетевших бутылок, петард и дымовой шашки. СМИ отмечают, что в сквере все время находился настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло, который общался с защитниками сквера и разъясняет позицию церкви. Это происходит второй вечер подряд. По предварительным оценкам, за вечер 15 мая - в ночь на 16-е было задержано более 40 человек. Среди задержанных оказалась петербурженка, которая привязывала себя к дереву в сквере.

Протестующие стали расходиться к трем часам ночи. Судя по лозунгу активистов "До завтра, мужики!", столкновения завершатся нескоро.

Фото: Любовь Соболева (Екатеринбург), Twitter / @Orlison, @AliceJakkey, ВКонтакте / Валентин Батанов, Анна Аминова, Тимофей Радя